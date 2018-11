Adıyaman Otomobilin Çarptığı Motosikletli Yaralandı

22 Kasım 2018 Perşembe 12:14



Adıyaman'da, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza, anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, dün gece Yeni Mahalle'de meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil kavşaktan döndüğü sırada Mücahit Böküş'ün kullandığı 02 FU 108 plakalı motosiklete çarptı. Kazada devrilen motosikletten yere düşen sürücü Böküş, yaralandı. Yaralanan sürücü çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi.