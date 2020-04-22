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ADIYAMAN Otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı

Otomobilin çarptığı motosikletli yaralandıADIYAMAN'da, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.

22.04.2020 11:19 | Son Güncelleme: 22.04.2020 11:24
Otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı
ADIYAMAN'da, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Eskisaray Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Yıldırımoğlu yönetimindeki 27 RT 964 plakalı otomobil ile Ersin Koca'nın kullandığı 06 BR 8289 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile devrilen motosikletten savrularak yaralanan Ersin Koca, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Koca'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. ADIYAMAN Otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Sabah, Güncel
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