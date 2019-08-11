ADIYAMAN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Ahmet Kızıgınyürek (62) hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Kızıgınyürek'e plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen otomobil çarptı. Kazada yaralanan Kızıgınyürek, ihbarla olay yerine gelen ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste yapılan ilk müdehalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kızgınyürek, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.

Ahmet Kızıgınyürek'in cenazesi otopsi için morga konulurken, polis kazaya karışan otomobilin sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA