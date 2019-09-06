Haberler» Güncel» Haber

Adıyaman otomobilin yaya çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı

Otomobilin yaya çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdıADIYAMAN'da yolun karşısına geçmeye çalışan Mahmut Göktaş'a otomobil çarpması sonucu yaralandı.

06.09.2019 23:50
Otomobilin yaya çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı
ADIYAMAN'da yolun karşısına geçmeye çalışan Mahmut Göktaş'a otomobil çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaza, Malazgit Mahallesi'nde meydana geldi. Gazi N. yönetimindeki 35 AJ 8875 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mahmut Göktaş'a çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Göktaş'ı görenler sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Göktaş'ı ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Göktaş'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, soruşturma başlatıldı.
Adıyaman otomobilin yaya çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı

Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
02:52   Nilüfer Müzik Festivali başladı
02:45   Kral Şakir, 67 Burda AVM'de miniklerle buluştu
02:02   Sultanbeyli'de yatak fabrikası küle döndü(yangının ilk anları)
02:02   88'inci ief'ye görkemli açılış (4)
02:00   Kontrolden çıkan otomobil 2 araca çarparak durabildi
01:56   Sultanbeyli'de yatak imalathanesi alev alev yandı(havadan görüntüler)
01:55   Sultanbeyli'de yatak imalathanesi alev alev yandı(aktüel görüntüler-2)