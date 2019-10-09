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Adıyaman oynadığı tüfek ateş alınca yaralandı

Oynadığı tüfek ateş alınca yaralandıADIYAMAN'ın Samsat ilçesinde oynadığı tüfeğin kazara ateş alması ile ağır yaralanan Abdurrahman Oğuz, hastanede tedaviye alındı.

09.10.2019 18:50
Oynadığı tüfek ateş alınca yaralandı
ADIYAMAN'ın Samsat ilçesinde oynadığı tüfeğin kazara ateş alması ile ağır yaralanan Abdurrahman Oğuz, hastanede tedaviye alındı.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Taşkuyu köyünde meydana geldi. Balık tutmak için göl kenarına giden Abdurrahman Oğuz'un yanında götürdüğü tüfek oynadığı sırada ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalarla yaralanan Oğuz, silah sesini duyanların ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Oğuz'un hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Adıyaman oynadığı tüfek ateş alınca yaralandı

Abdurrahman Oğuz, Samsat, Güncel

Kaynak: DHA

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