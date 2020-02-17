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Adıyaman parmağında sıkışan yüzük, ispiralle kesildi

Parmağında sıkışan yüzük, ispiralle kesildiADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde Murat Öztürk (16) parmağında sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından ispiral makinesiyle kesilerek çıkarıldı.

17.02.2020 14:37 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:39
Parmağında sıkışan yüzük, ispiralle kesildi
ADIYAMAN'ın ilçesinde Murat Öztürk (16) parmağında sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından ispiral makinesiyle kesilerek çıkarıldı.
Olay, sabah saatlerinde Yavuz Selim Mahallesinde meydana geldi. Murat Öztürk baş işaret parmağına taktığı yüzüğü çıkaramadı. Uzun süre yüzüğü çıkarmak için uğraşan Öztürk, başarısız olunca şişen parmağı için Kahta Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada hastane doktoru durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi. Hastaneye gelen itfaiye ekipleri, Murat Öztürk'ün parmağına sıkışan yüzüğü kesmeye karar verirken, parmağın zarar görmemesi için yüzüğün altına çay kaşığı koyarak yüzüğü ispiral makinesiyle kesmeye başladı. Kesme sırasında ısınan yüzüğün Murat Öztürk'ün parmağını yakmaması için de su döküldü. Yaklaşık 5 dakika süren işlemin ardından sıkışan yüzük, kesilerek çıkarıldı. Yüzüğün çıkartılmasının ardından Öztürk, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Adıyaman parmağında sıkışan yüzük, ispiralle kesildi

Murat Öztürk, İtfaiye, Sabah, Kahta, Güncel

Kaynak: DHA


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