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ADIYAMAN Parmakta sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

Parmakta sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardıADIYAMAN'da Abdulkadir Bulut'un parmağına takıp çıkaramadığı yüzük, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

14.03.2020 12:42 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:43
Parmakta sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı
ADIYAMAN'da Abdulkadir Bulut'un parmağına takıp çıkaramadığı yüzük, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.
Abdulkadir Bulut, sol el yüzük parmağında takılı olan yüzüğü çıkaramayınca yakınları tarafından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde götürüldü. Burada yüzük çıkarılamayınca Bulut, yakınlarınca itfaiyeye götürüldü. İtfaiye erleri, Yüzüğün altına kaşık koyarak ispiralle keserek yüzüğü çıkarttı. Yüzüğün çıkartılmasından sonra Bulut, itfaiye erlerine teşekkür etti. ADIYAMAN Parmakta sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

Kaynak: DHA

Etiketler : İtfaiye, Güncel

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