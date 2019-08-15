Haberler» Güncel» Haber

Adıyaman - Pikniğe giden genç 40 metrelik yamaçtan düştü

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde piknik yaptıkları dağlık arazide dolaşmaya çıkan Mehmet Emin Çıra (17), yaklaşık 40 metre yükseklikteki yamaçtan düştü.

15.08.2019 04:22
Adıyaman - Pikniğe giden genç 40 metrelik yamaçtan düştü
ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde piknik yaptıkları dağlık arazide dolaşmaya çıkan Mehmet Emin Çıra (17), yaklaşık 40 metre yükseklikteki yamaçtan düştü. Yaralanan Çıra'yı, AFAD ekipleri düştüğü yerden kurtardı.
Olay akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karabaşlı köyünde meydana geldi. Ailesi ile beraber dağlık alanda pikniğe giden Mehmet Emin Çıra piknik alanında gezmeye çıktı. Bu sırada yamaçta ayağı kayan Çıra, yaklaşık 40 metre yüksekten düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. AFAD ekipleri tafaraından yapılan çalışma ile ipe bağlanarak düştüğü yerden kurtarılan genç, sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan Çıra'nın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.
Adıyaman - Pikniğe giden genç 40 metrelik yamaçtan düştü

Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
04:22   Adıyaman - Pikniğe giden genç 40 metrelik yamaçtan düştü
04:22   Adana - Satırla saldırdığı 3 kişiyi yaraladı
04:20   Adana - Yangın, evde hasara neden oldu
03:09   Motosikletli trafik polisi şehit oldu
03:09   Babası memlekette amcasıyla kavga etti, kuzenlerini vurdu
03:06   Kaçak geçiş organizatörü şüphelisi 3 kişi, tutuklandı
03:01   Kandıra yolu havadan denetlendi