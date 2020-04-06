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ADIYAMAN Polis ekipleri evden çıkamayan vatandaşın maaşını çekip teslim etti

Polis ekipleri evden çıkamayan vatandaşın maaşını çekip teslim ettiADIYAMAN'da koronavirüs önlemleri nedeni ile sokağa çıkamayan Mahmut Yılmaz (70)'ın emekli maaşı eve gelen polisler tarafından teslim edildi.

06.04.2020 15:01 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:07
Polis ekipleri evden çıkamayan vatandaşın maaşını çekip teslim etti
ADIYAMAN'da koronavirüs önlemleri nedeni ile sokağa çıkamayan Mahmut Yılmaz (70)'ın emekli maaşı eve gelen polisler tarafından teslim edildi.
Türkiye genelinde koronavirüsten dolayı 65 yaş üstünde olan vatandaşların dışarı çıkmalarını yasak olmasından dolayı Karapınar Mahallesi'nde yaşayan emekli öğretmen Mahmut Yılmaz emekli maaşını alabilmek için polis ekiplerinden yardım istedi. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri talep üzerine Yılmaz'ın emekli maaşını bankadan çekip kendisine teslim etti. Polislerin yardımı için teşekkür eden Mahmut Yılmaz, "Dışarı çıkamadığım için emekli maaşımızı çekemiyorduk. Evde çocuklarım olmadığı için 155 arayarak yardım istedim. Polislerimize teşekkür ediyorum gidip emekli maaşımı çekip getirdiler. Allah devletimizden ve güvenlik güçlerinden razı olsun" dedi. ADIYAMAN Polis ekipleri evden çıkamayan vatandaşın maaşını çekip teslim etti

Kaynak: DHA

Etiketler: Mahmut Yılmaz, Adıyaman, Polis, Güncel
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