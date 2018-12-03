Adıyaman Polisler 25 Engelli Çocuğu Ağırladı

Adıyaman
İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polisleri Engelliler Haftası
dolayısıyla 25 engelli çocuğu ağırladı.
Engelliler Haftası nedeniyle Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polisleri Gazi İmam Hatip Ortaokulu Özel Eğitim ile Özel Eğitim Meslek Lisesinden 25 engelli çocuğu ağırlayarak polislik mesleği hakkında bilgiler verdiler.
25 engelli çocuğa polis elbiseleri giydirilerek zırhlı araç, motosiklet ve emniyette kullanılan araçlar hakkında bilgi verildi.
Engellilerin programlarda gördükleri ve merak ettikleri emniyetin kullandıkları zırhlı araç, motosiklet ve çalışmalar hakkında bilgi verdiklerini belirten İl Emniyet Müdürü Metin Alper
, Dünya Engelliler Günü
bu kardeşlerimizi misafir etmekten mutluluk duyuyoruz. Bu kardeşlerimiz hem özel harekat, hem de çevik kuvveti tanıdı. Bugün bizler için de anlamlı bir gün oldu dedi.
Etkinlik kapsamında programa katılan engelli çocuklara çeşitli hediyeler verildi.
03 Aralık 2018 Pazartesi 13:44