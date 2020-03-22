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ADIYAMAN Polisler, 70 yaşındaki kadının alışverişini yaptı

Polisler, 70 yaşındaki kadının alışverişini yaptıADIYAMAN'da, sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarı çıkamayan ve evinde yalnız yaşayan Zeynep Karaman'ın (70) ihtiyaçları, polis ekipleri tarafından alınarak, kendisine teslim edildi.

22.03.2020 18:00 | Son Güncelleme: 22.03.2020 18:05
Polisler, 70 yaşındaki kadının alışverişini yaptı
ADIYAMAN'da, sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarı çıkamayan ve evinde yalnız yaşayan Zeynep Karaman 'ın (70) ihtiyaçları, polis ekipleri tarafından alınarak, kendisine teslim edildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunanlara yönelik sokağa çıkma yasağı sonrası, bu kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması için Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu. Adıyaman 'ın Karapınar Mahallesi'nde yalnız yaşayan Zeynep Karaman'ın sokağa çıkamadığı için ihtiyaçlarını karşılayamadığını gören komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine mahalleye gelen polisler, alışverişe gitmek isteyen ve maddi durumunun iyi olmadığını öğrendikleri kadının ihtiyaçlarını öğrenip, marketten alarak Karaman'a teslim etti. İhtiyaçları karşılanan Zeynep Karaman, duyarlılığı ve yardımlarından dolayı polis ekiplerine teşekkür etti.
Yaşlı kadının polislere teşekkür eden komşularından Hasan Öter, "Zeynep Karaman, evde yalnız yaşıyor. Durumundan haberdar olunca polislere bilgi verdim. Polisler de gelip kendi imkanlarıyla erzak alıp kendisine getirdi. Allah kendilerinden razı olsun" dedi. ADIYAMAN Polisler, 70 yaşındaki kadının alışverişini yaptı

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

ADIYAMAN Polisler, 70 yaşındaki kadının alışverişini yaptı
Etiketler : Adıyaman, Karaman, Polis, Güncel

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