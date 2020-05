ADIYAMAN Resmi kayıtlara göre 126 yaşında olan Ayşe Nine, uzun yaşamın sırrını anlattı

Kaynak: DHA

Resmi kayıtlara göre 126 yaşında olan Ayşe Nine, uzun yaşamın sırrını anlattıADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde yaşayan ve kimlik kartında 126 yaşındaki gözüken Ayşe Düz, uzun yaşamanın sırrının yiyecek ayırt etmemesi ve organik beslenmesi olduğunu söyledi.Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan 5 çocuk sahibi Ayşe Düz, ilerleyen yaşına rağmen günlük ihtiyaçlarını kendisi karşılıyor. Her gün yürüyüş yapan ve kişisel ihtiyaçlarını karşılayabilen Ayşe Düz, uzun yaşamın sırrını sürekli hareket etmeye ve organik beslenmeye borçlu olduğunu söyledi. Anneler Gününde ilçe protokol üyeleri tarafından ziyaret edilen Ayşe Düz, eşinin 50 yıl önce vefat ettiğini söyledi. Resmi kayıtlara göre yaşının 126 olduğunu ancak daha küçük olduğunu belirten Ayşe Düz, "Kızlar eskiden büyük yazdırılıyordu. Babam da beni nüfusa büyük yazdırmıştı. Yaşımın tam olarak kaç olduğunu bilmiyorum ama 110'un üzerinde" dedi.Kendisine aynı mahallede oturan çocukları ile torunlarının da yardımcı olduğunu ancak yemeğini hala kendisinin yaptığını anlatan Ayşe Düz, "Geceleri kalkıp abdest alıyorum, namaz kılıyorum ve dua ediyorum. Allah bana güç ve kuvvet veriyor. Her gün yürüyüş yapıyorum, organik ürünleri tercih ediyorum ve yemek ayırımı yapmıyorum. Hala yemeklerimi kendim yapıyorum. Ne istersem Allah'tan istiyorum ve o da bana veriyor" diye konuştu.