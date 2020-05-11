Haber, Son Dakika, Haberler

ADIYAMAN Resmi kayıtlara göre 126 yaşında olan Ayşe Nine, uzun yaşamın sırrını anlattı

Resmi kayıtlara göre 126 yaşında olan Ayşe Nine, uzun yaşamın sırrını anlattıADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde yaşayan ve kimlik kartında 126 yaşındaki gözüken Ayşe Düz, uzun yaşamanın sırrının yiyecek ayırt etmemesi ve organik beslenmesi olduğunu söyledi.

11.05.2020 12:51 | Son Güncelleme: 11.05.2020 12:56
Resmi kayıtlara göre 126 yaşında olan Ayşe Nine, uzun yaşamın sırrını anlattı
ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde yaşayan ve kimlik kartında 126 yaşındaki gözüken Ayşe Düz, uzun yaşamanın sırrının yiyecek ayırt etmemesi ve organik beslenmesi olduğunu söyledi.
Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan 5 çocuk sahibi Ayşe Düz, ilerleyen yaşına rağmen günlük ihtiyaçlarını kendisi karşılıyor. Her gün yürüyüş yapan ve kişisel ihtiyaçlarını karşılayabilen Ayşe Düz, uzun yaşamın sırrını sürekli hareket etmeye ve organik beslenmeye borçlu olduğunu söyledi. Anneler Gününde ilçe protokol üyeleri tarafından ziyaret edilen Ayşe Düz, eşinin 50 yıl önce vefat ettiğini söyledi. Resmi kayıtlara göre yaşının 126 olduğunu ancak daha küçük olduğunu belirten Ayşe Düz, "Kızlar eskiden büyük yazdırılıyordu. Babam da beni nüfusa büyük yazdırmıştı. Yaşımın tam olarak kaç olduğunu bilmiyorum ama 110'un üzerinde" dedi.
Kendisine aynı mahallede oturan çocukları ile torunlarının da yardımcı olduğunu ancak yemeğini hala kendisinin yaptığını anlatan Ayşe Düz, "Geceleri kalkıp abdest alıyorum, namaz kılıyorum ve dua ediyorum. Allah bana güç ve kuvvet veriyor. Her gün yürüyüş yapıyorum, organik ürünleri tercih ediyorum ve yemek ayırımı yapmıyorum. Hala yemeklerimi kendim yapıyorum. Ne istersem Allah'tan istiyorum ve o da bana veriyor" diye konuştu. ADIYAMAN Resmi kayıtlara göre 126 yaşında olan Ayşe Nine, uzun yaşamın sırrını anlattı

Kaynak: DHA

Etiketler: Gölbaşı, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi Haber
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi
Cüneyt Özdemir, silah polemiğine girdiği Sevda Noyan’ı yayından kovdu Haber
Cüneyt Özdemir, silah polemiğine girdiği Sevda Noyan'ı yayından kovdu
Karabük’te son 6 gündür koronavirüs vakası görülmüyor Haber
Karabük'te son 6 gündür koronavirüs vakası görülmüyor
Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi Haber
Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi
Canlı yayında Kılıçdaroğlu’na ironik soru: Nasıl bir darbe planlıyorsunuz? Haber
Canlı yayında Kılıçdaroğlu'na ironik soru: Nasıl bir darbe planlıyorsunuz?
Cübbeli Ahmet Hoca: Rüyamda gördüm, darbe tehlikesi var Haber
Cübbeli Ahmet Hoca: Rüyamda gördüm, darbe tehlikesi var
Meteoroloji uyardı! 7 şehrimize Kuzey Afrika sıcakları geliyor Haber
Meteoroloji uyardı! 7 şehrimize Kuzey Afrika sıcakları geliyor
Ünlü şarkıcı Fulden Uras, canlı yayın kazası yaşayan Selin Ciğerci’ye destek oldu Haber
Ünlü şarkıcı Fulden Uras, canlı yayın kazası yaşayan Selin Ciğerci'ye destek oldu
Haberler››Güncel››ADIYAMAN Resmi kayıtlara göre 126 yaşında olan Ayşe Nine, uzun yaşamın sırrını anlattı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:40: AB'den İsrail'e ilhak uyarısı - Haber 14:39: Glütensiz kafede online satışlar başladı - Haber 14:37: Berberler ve kuaförler müşteri kabul etmeye başladı - Haber 14:36: Mavişehir pazar yerinde çalışmalar sürüyor - Haber 14:36: İki aydır yanına gidemediği oğlunun doğum gününü sağlık ocağında kutladı - Haber 13:26: MİT'in Afrika'da kurtardığı İtalyan kız, İslamiyet'i seçerek Ayşe adını aldı - Haber 12:56: Karabük'te son 6 gündür koronavirüs vakası görülmüyor - Haber 10:35: 15 yıldır mağarada yaşayan yaşlı adam, hayat felsefesiyle hem duygulandırdı hem ders verdi - Haber 09:09: Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi - Magazin