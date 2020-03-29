Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

ADIYAMAN Sahte 8 bin 600 maskeye 1 gözaltı

Sahte 8 bin 600 maskeye 1 gözaltıADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, jandarma ekiplerince atölyeye yapılan baskında sahte üretilen 8 bin 600 maske ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

29.03.2020 09:33 | Son Güncelleme: 29.03.2020 09:34
Sahte 8 bin 600 maskeye 1 gözaltı
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, jandarma ekiplerince atölyeye yapılan baskında sahte üretilen 8 bin 600 maske ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Narince köyünde bir tekstil imalathanesine sahte maske üretildiği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda usulsüzce ve steril şartlara aykırı şekilde üretilen 8 bin 600 maske ele geçirildi. Maskelere el konulurken R.Ç., gözaltına alındı. ADIYAMAN Sahte 8 bin 600 maskeye 1 gözaltı

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Kahta, Güncel

Haberin Videosu :

ADIYAMAN Sahte 8 bin 600 maskeye 1 gözaltı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››ADIYAMAN Sahte 8 bin 600 maskeye 1 gözaltı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs testi pozitif çıkan Başbakan: İşler daha da kötüleşecek Haberler
Koronavirüs testi pozitif çıkan Başbakan: İşler daha da kötüleşecek
Dünyayı sevindiren iddia: ABD’li doktorlar koronavirüsün ilacını buldu Haberler
Dünyayı sevindiren iddia: ABD'li doktorlar koronavirüsün ilacını buldu
12 milyon emeklinin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu Haberler
12 milyon emeklinin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
İyileşen hastaların yarısının, 8 gün daha koronavirüsü yaymaya devam ettiği ortaya çıktı Haberler
İyileşen hastaların yarısının, 8 gün daha koronavirüsü yaymaya devam ettiği ortaya çıktı
Bakan Koca vatandaşlara teşekkür etti: İyi başladık, devam edelim Haberler
Bakan Koca vatandaşlara teşekkür etti: İyi başladık, devam edelim
Turhan neden görevden alındı? Bir konudaki tavrı koltuğundan etti Haberler
Turhan neden görevden alındı? Bir konudaki tavrı koltuğundan etti
İtalya’da koronavirüsten ölenlerin yaş ortalaması belli oldu Haberler
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin yaş ortalaması belli oldu
Fahrettin Koca bu fotoğrafı paylaştı ve halka teşekkür etti: Çok iyi başladık, devam edelim Haberler
Fahrettin Koca bu fotoğrafı paylaştı ve halka teşekkür etti: Çok iyi başladık, devam edelim

Son Dakika Güncel Haberleri

09:59: Yastık yıkanınca ağlayan doktorun oğlu: Babam eve gelmediği için üzülüyorum - Haber 09:58: Sağlıklı gıda için üst düzey tedbir - Haber 09:58: (Özel) Silivrili fırıncıdan işten çıkartılanlara ekmek ücretsiz - Haber 09:58: Bitlis ve Hakkari için kuvvetli yağış uyarısı - Haber 09:56: Beykoz'da demirli geminin kaptanının koronavirüsten öldüğü iddia edildi - Haber 08:50: Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi - Haberler 08:35: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin yaş ortalaması belli oldu! En fazla ölüm 80-89 yaş aralığında - Haber 07:55: Şehirler arası seyahat kısıtlaması, özel aracını kullananlar için nasıl olacak? İşte yanıtı - Haber 07:36: Tarihe geçen kare! Koronavirüs hastasını dağ başına gömdüler, etrafında hiçbir canlı yok - Haber 21:34: Konya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı - Haber 19:02: Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantina sürecinde doğum yapan Sevda Gül'ü tebrik etti - Haber