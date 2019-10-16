Adıyaman
şehidi son yolculuğuna uğurlandı
ADIYAMAN - Barış Pınarı Harekatı kapsamında Mümbiç'te bulunan askerlere yönelik düzenlenen saldırıda şehit düşen Piyade
Uzman Onbaşı Mesut Çelik, memleketi Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde son yolculuğuna uğurlanıyor.Barış Pınarı Harekatı'nda görevli askerlere Münbiç kırsalındaki teröristlerce düzenlenen havanlı saldırıda Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık ile Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik şehit düşmüştü. Adıyamanlı şehit Mesut çelik'in cenezesi, memleketi Çelikhan'da düzenlenen törenle defin ediliyor.Şehidin cenazesi, kent protokolü, yakınları ve çok sayıda sevenlerin katıldığı cenaze törenin ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.