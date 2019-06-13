13.06.2019 17:34
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ADIYAMAN Şehitler için hatim ve mevlit okundu

Şehitler için hatim ve mevlit okunduADIYAMAN İl Jandarma Komutanlığı tarafından şehit olan askerler için 180 bin hatimin ardından mevlit okutuldu.

Şehitler için hatim ve mevlit okundu
ADIYAMAN İl Jandarma Komutanlığı tarafından şehit olan askerler için 180 bin hatimin ardından mevlit okutuldu.
Uluca Cami'nde düzenlenen mevlit programına Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Gürfidan, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, şehit yakınları, gaziler, askeri personel, polisler ve vatandaşlar katıldı.
Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun yıl dönümümü nedeniyle okunan 180 bin hatimin ardından düzenlenen programda şehitler için mevlit okutuldu.ADIYAMAN Şehitler için hatim ve mevlit okundu
Kaynak: DHA
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