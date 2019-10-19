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Adıyaman sınıra giden askere sevgi gösterisi

Sınıra giden askere sevgi gösterisiADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye için giden askerlerin olduğu konvoya vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.

19.10.2019 14:28
Sınıra giden askere sevgi gösterisi
ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye için giden askerlerin olduğu konvoya vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere personel takviyesi yapıldı. Malatya 2'nci Ordu Komutanlığı'ndan çıkış yapan ve askerleri taşıyan konvoy, Gölbaşı ilçesine ulaştı. İlçe girişinde konvoyu karşılayan vatandaşlar, askerlere sevgi gösterisinde bulundu. Askeri personel ise vatandaşlara el salladı.
Adıyaman sınıra giden askere sevgi gösterisi

Gölbaşı, Suriye, Güncel

Kaynak: DHA

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