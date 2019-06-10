10.06.2019 12:32
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ADIYAMAN SIVA YAPARKEN, İNŞAATTAN DÜŞEN İŞÇİ YARALANDI

Adıyaman'da, sıvacı olarak çalıştığı inşaatın 3'üncü katından dengesini kaybederek yere düşen Suriye uyruklu Şükrü Muhammed (18) yaralandı.

Adıyaman'da, sıvacı olarak çalıştığı inşaatın 3'üncü katından dengesini kaybederek yere düşen Suriye uyruklu Şükrü Muhammed (18) yaralandı.
Olay, öğe saatlerinde Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı süren 4 katlı inşaatın 3'üncü katında sıva yapan Şükrü Muhammed, üstünde bulunduğu iskeleden dengesini kaybederek aşağı düştü. Muhammed, düştüğünü görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla, tedavi için hastaneye kaldırıldı. ADIYAMAN SIVA YAPARKEN, İNŞAATTAN DÜŞEN İŞÇİ YARALANDI
Kaynak: DHA
Turgut reis Mahallesi, Suriye, Adıyaman, Güncel