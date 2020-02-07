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Adıyaman sobadan zehirlenen 8 kişi, tedaviye alındı

Sobadan zehirlenen 8 kişi, tedaviye alındıADIYAMAN ve ilçelerinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 8 kişi, çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

07.02.2020 16:56 | Son Güncelleme: 07.02.2020 16:57
Sobadan zehirlenen 8 kişi, tedaviye alındı
ADIYAMAN ve ilçelerinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 8 kişi, çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
Kent merkezi ile , , ve ilçelerinde dün akşam evlerinde sobalarını yakıp, uyuyan ailelerden 8 kişi sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Sabaha karşı, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle uyanan 8 kişi, ihbarlar üzerine adreslere giden ambulanslarla çeşitli hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan 8 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Adıyaman sobadan zehirlenen 8 kişi, tedaviye alındı

Gölbaşı, Samsat, Besni, Kahta, Güncel

Kaynak: DHA


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