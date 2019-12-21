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Adıyaman sokak ortasında ağabeyi tarafından bıçaklandı

Sokak ortasında ağabeyi tarafından bıçaklandıADIYAMAN'da, yolda yürürken ismi öğrenilemeyen ağabeyi tarafından bacağından bıçaklanan O.A. (17), yaralandı.

21.12.2019 15:16 | Son Güncelleme: 21.12.2019 15:20
Sokak ortasında ağabeyi tarafından bıçaklandı
ADIYAMAN'da, yolda yürürken ismi öğrenilemeyen ağabeyi tarafından bacağından bıçaklanan O.A. (17), yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Alitaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerinde O.A., beraber yürüdüğü ağabeyi tarafından sol bacağından bıçaklandı. O.A. kanlar içinde yere yığılırken, çevre sakinleri sağlık ekiplerine verdi. Gelen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan O.A.'nın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.
, olayın ardından kaçan O.A.'nın ağabeyini yakalamak için çalışma başlattı.
GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR
Haber Mahir ALANADIYAMAN, (DHA)
Adıyaman sokak ortasında ağabeyi tarafından bıçaklandı

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Atatürk Bulvarı, Polis, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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