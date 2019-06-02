02.06.2019 14:11
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ADIYAMAN Suriyeli genç evde ölü bulundu

Suriyeli genç evde ölü bulunduAdıyaman'ın Kahta ilçesinde, Suriye uyruklu Taha El Hamut (16) evinde ölü bulundu.

Suriyeli genç evde ölü bulundu
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Suriye uyruklu Taha El Hamut (16) evinde ölü bulundu.
Olay, sabah saatlerinde Girne Mahallesi'nde meydana geldi. İç savaşın ardından Adıyaman'ın Kahta ilçesine sığınan Suriyeli Taha El Hamut, evde kardeşi tarafından hareketsiz halde yatarken bulundu. Kardeşinin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Taha El Hamut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen polisin yaptığı incelemenin ardından Hamut'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. ADIYAMAN Suriyeli genç evde ölü bulundu
Kaynak: DHA
Kahta, Adıyaman, Güncel