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Adıyaman Tanıtım Günleri başladı

Adıyaman'ı sahip olduğu tüm değerlerle Türkiye'nin aynası ve mozaiği İstanbul'da kapsamlı bir şekilde tanıtmak amacıyla merkezi İstanbul'da bulunan Adıyaman Dernekler Federasyonu ve Adıyamanlılar Vakfı'nın öncülüğünde bu yıl İstanbul Yenikapı'da ikincisi düzenlenen "Adıyaman Tanıtım...

21.11.2019 16:32 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:37Adıyaman Tanıtım Günleri başladı
'ı sahip olduğu tüm değerlerle 'nin aynası ve mozaiği 'da kapsamlı bir şekilde tanıtmak amacıyla merkezi İstanbul'da bulunan Adıyaman Dernekler Federasyonu ve Adıyamanlılar Vakfı'nın öncülüğünde bu yıl İstanbul Yenikapı'da ikincisi düzenlenen "Adıyaman Tanıtım Günleri" başladı.

Etkinliğin birinci gününde Vali Aykut Pekmez, eşi Yeşim Pekmez, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Pof. Dr. Mehmet Turgut, Adıyaman Dernekler Federasyonu Başkanı Hüseyin Sevinçtekin ve diğer yetkililerle birlikte Yenikapı etkinlik alanındaki Adıyaman Tanıtım Günleri kapsamında yerini alan kamu ve özel kurumların stantlarını gezdi.

Etkinliğin birinci gününde Adıyaman Valiliğinin Adıyaman Belediyesiyle güç birliği yaparak açtığı standı birçok Adıyamanlı vatandaş ziyaret etti.

Vali Aykut Pekmez, Adıyaman standını ziyaret eden misafirlerle yakından ilgilendi.

Adıyaman standına gelen misafirlere Adıyaman damak tatlarının ikram edilmesinin yanı sıra ilin sahip olduğu tarihi, turistik ve kültürel değerler ile turizm potansiyelini gösteren görsel ve basılı tanıtım materyalleri dağıtıldı.

22 Kasım 2019 Cuma Günü saat 15.00'de resmi açılışı yapılacak Adıyaman Tanıtım Günlerinin açılışına TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'ta katılacak. - ADIYAMAN

Adıyaman, İstanbul, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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