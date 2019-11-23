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Adıyaman Tanıtım Günleri, törenle açıldı

Adıyaman'ın tüm güzelliklerinin tanıtılması amacıyla İstanbul'da başlayan 'Adıyaman Tanıtım Günleri', TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katılımıyla gerçekleştirilen törenle açıldı.

23.11.2019 12:55 | Son Güncelleme: 23.11.2019 13:00Adıyaman Tanıtım Günleri, törenle açıldı
'ın tüm güzelliklerinin tanıtılması amacıyla 'da başlayan 'Adıyaman Tanıtım Günleri', TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katılımıyla gerçekleştirilen törenle açıldı.

24 Kasım Pazar gününe kadar devam edecek olan Yenikapı etkinlik alanındaki 'Adıyaman Tanıtım Günleri'ni Adıyaman Belediyesi Harfane Ekibinin konseriyle başladı. Programda bir konuşma yapan TBMM Başkanı Şentop, Adıyaman'ın örnek bir kent olduğuna vurgu yaptı.

Daha sonra söz alan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise herkesi Adıyaman'ı görmeye davet ederek, "Ülkemiz dört bir yanıyla çok güzel bir yer, ancak Adıyaman ayrı bir güzel. Çünkü Adıyaman, insanlık tarihinin başladığı yerdir. 20'den fazla medeniyete ev sahipliği yapmış, neredeyse tüm medeniyetin beşiği durumda olduğu kabul edilen Adıyaman'ın bu zenginlikleri, insan yapısına da yansımıştır. Farklı dinlere, mezheplere ve ırklara ev sahipliği yapan Adıyaman'ın insanı da bu özelliklerden dolayı demokratik bir yapıya sahiptir. Bunun yanında misafirperverliği de herkes tarafından örnek gösterilmektedir. Bundan dolayı herkesi bu eşsiz kenti görmeye davet ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen törenle tanıtım günleri başladı.

Stantları tek tek gezen TBMM Başkanı Şentop, Adıyaman'ın lezzetlerini tadıp, kültürü hakkında bilgiler aldı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç da, Adıyaman Belediyesi standını ziyaret eden vatandaşlarla yakından ilgilendi. - ADIYAMAN

Mustafa Şentop, İstanbul, Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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