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Adıyaman tapulu arazisinden geçen yolu ulaşıma kapattı

Tapulu arazisinden geçen yolu ulaşıma kapattıAdıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Abdullah Tatlı belediyenin yaptığı yolu, arazisinden geçtiği için demir çit çekerek trafiğe kapattı.

02.01.2020 16:32 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:34
Tapulu arazisinden geçen yolu ulaşıma kapattı
'ın Gölbaşı ilçesinde, Abdullah Tatlı belediyenin yaptığı yolu, arazisinden geçtiği için demir çit çekerek trafiğe kapattı.
İlçeye bağlı Kurugeçit Mahallesi'ne yaşayan Abdullah Tatlı, tapulu arazisine kendisinden habersiz olarak belediye tarafından yapılan araç yolunu demir çitlerle kapattı. Yolun geçtiği arazinin kendisine ait olduğunu ifade eden Tatlı, Yolu trafiğe kapattığım şeklinde savcılığa şikayet edildim. Savcılık tarafından yapılan inceleme sonucunda kovuşturmaya yer olmadığına karar veridi. Eski belediye başkanı haberim olmadan buraya yol açmış ve asfalt dökmüş. Mahallenin resmi yolu aşağıdan geçiyor. Resmi yollar kapanmıyor. Burası sadece bana ait olan tapulu bir arazi. Burayı ömür boyu açık koyamam. Ben bana ait olan bu yolu kapattım? dedi.
Adıyaman tapulu arazisinden geçen yolu ulaşıma kapattı

Adıyaman, Güncel

Kaynak: DHA


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