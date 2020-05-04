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ADIYAMAN Tartıştığı kardeşini tüfekle yaraladı

Tartıştığı kardeşini tüfekle yaraladıADIYAMAN'ın Besni ilçesinde Mehmet Ölmez (48) tartıştığı kardeşi Sadi Ölmez'i (44) tüfekle ateş açarak yaraladı.

04.05.2020 21:53 | Son Güncelleme: 04.05.2020 21:54
Tartıştığı kardeşini tüfekle yaraladı
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde Mehmet Ölmez (48) tartıştığı kardeşi Sadi Ölmez'i (44) tüfekle ateş açarak yaraladı.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Tekağaç Köyü Beşir mezrasında meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunan Mehmet ve kardeşi Sadi Ölmez (44) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Ölmez, yanında bulunan tüfekle kardeşi Sadi Ölmez'e ateş etti. Saçmaların isabet etmesiyle yaralanan Sadi Ölmez, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sadi Ölmez, acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kardeşini yaralayan Mehmet Ölmez ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. ADIYAMAN Tartıştığı kardeşini tüfekle yaraladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Mehmet Ölmez, Besni, Güncel, Haber

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