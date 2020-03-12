ADIYAMAN Traktörün altında kalan veteriner hayatını kaybetti
Traktörün altında kalan veteriner hayatını kaybettiADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, tarlasını sürerken kullandığı traktörün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu altında kalan sürücü veteriner hekim Mehmet Keleş (49) hayatını kaybetti.
12.03.2020 20:14 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:20
Traktörün altında kalan veteriner hayatını kaybetti
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, tarlasını sürerken kullandığı traktörün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu altında kalan sürücü veteriner hekim Mehmet Keleş (49) hayatını kaybetti.
Olay, öğleden sonra, Besni'ye bağlı Karagüveç köyü yakınlarında meydana geldi. Veteriner hekim Mehmet Keleş yönetimindeki 02 AAN 605 plakalı traktör, tarlasını sürdüğü sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Keleş, traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine tarlaya gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde Keleş'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından Keleş'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kazayı duyan Keleş'in yakınları da hastanede gözyaşlarına boğuldu.
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, tarlasını sürerken kullandığı traktörün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu altında kalan sürücü veteriner hekim Mehmet Keleş (49) hayatını kaybetti.
Olay, öğleden sonra, Besni'ye bağlı Karagüveç köyü yakınlarında meydana geldi. Veteriner hekim Mehmet Keleş yönetimindeki 02 AAN 605 plakalı traktör, tarlasını sürdüğü sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Keleş, traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine tarlaya gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde Keleş'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından Keleş'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kazayı duyan Keleş'in yakınları da hastanede gözyaşlarına boğuldu.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :ADIYAMAN Traktörün altında kalan veteriner hayatını kaybetti
Etiketler : Mehmet Keleş, Besni, Güncel
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