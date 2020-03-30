Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Adıyaman Tütüncüler Pazarı boş kaldı

Her gün yüzlerce insanın bir araya geldiği Adıyaman Tütüncüler Pazarı, polis ve zabıta ekiplerinin önlemi ile boş kaldı.

30.03.2020 16:21 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:21
Adıyaman Tütüncüler Pazarı boş kaldı
Her gün yüzlerce insanın bir araya geldiği Adıyaman Tütüncüler Pazarı, polis ve zabıta ekiplerinin önlemi ile boş kaldı.

Korona virüsü tedbirleri kapsamında polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Adıyaman'da sabahın erken saatlerinden itibaren tütün satıcıların kurduğu tezgahlar korona virüsü nedeniyle kurulmadı. Pazarda bulunan iş yerlerinden bazıları işyerlerinin önüne tütünlerini koydu.

Polis ve zabıta ekipleri toplu yaşam alanlarında sosyal mesafeye uyulması ve uygunsuz koşulların oluşmaması için tütüncüler pazarında tezgahların kurulmasına müsaade etmedi.

Tütüncüler pazarının bulunduğu Oturakcı Pazarı'nda da esnafların bir çoğu işyerini açmadı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Adıyaman, Zabıta, Polis, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Adıyaman Tütüncüler Pazarı boş kaldı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? İletişim Başkanı Altun yanıtladı Haberler
Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? İletişim Başkanı Altun yanıtladı
Dolu otobüste yolculuk eden vatandaşlar, o anları videoya kaydetti Haberler
Dolu otobüste yolculuk eden vatandaşlar, o anları videoya kaydetti
Ünlü iş adamı Sadettin Saran, korona nedeniyle 1 milyonluk bağış yaptı Haberler
Ünlü iş adamı Sadettin Saran, korona nedeniyle 1 milyonluk bağış yaptı
Yasağa uymayıp sahilde yürüyenlere ceza! Miktarı görünce şaşıp kaldılar Haberler
Yasağa uymayıp sahilde yürüyenlere ceza! Miktarı görünce şaşıp kaldılar
Koronavirüs tedavisi gören Prens Charles taburcu edildi Haberler
Koronavirüs tedavisi gören Prens Charles taburcu edildi
Esed güçlerinin telefon konuşmaları ortaya çıktı! İranlı milisler Esed’in ordusuna virüs bulaştırdı Haberler
Esed güçlerinin telefon konuşmaları ortaya çıktı! İranlı milisler Esed'in ordusuna virüs bulaştırdı
Yasağa rağmen dişçiye giden 74 yaşındaki adama para cezası uygulandı Haberler
Yasağa rağmen dişçiye giden 74 yaşındaki adama para cezası uygulandı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yeri karantina altında Haberler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yeri karantina altında

Son Dakika Güncel Haberleri

16:35: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı - Haber 16:34: Kocaeli'de kamu personeli serbest kıyafetle mesaiye gidebilecek - Haber 16:33: Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplantısı başladı - Haber 16:33: Malatya Büyükşehir uzaktan eğitime başlıyor - Haber 16:33: Hakkarili kadınlar cerrahi maske üretiyor - Haber 16:22: İletişim Başkanı Fahrettin Altun sokağa çıkma yasağı hakkında: Vatandaşların hürriyetinin kısıtlanmasına taraftar değiliz - Haber 15:15: Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yeri karantinaya alındı - Haber 14:59: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşması yapacak - Haber 14:59: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt verdi - Haber 14:20: Yasağa rağmen sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlara bin TL para cezası verildi - Haber