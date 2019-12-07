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Adıyaman ukranya'da donarak ölen türk vatandaşı, adıyaman'da toprağa verildi

Ukranya'da donarak ölen Türk vatandaşı, Adıyaman'da toprağa verildiUKRAYNA'nın Vinnitsya şehrinde donarak hayatını kaybeden Rüstem Avşar(45) memleketi Adıyaman'da toprağa verildi.

07.12.2019 14:42 | Son Güncelleme: 07.12.2019 14:45
Ukranya'da donarak ölen Türk vatandaşı, 'da toprağa verildi
UKRAYNA'nın Vinnitsya şehrinde donarak hayatını kaybeden Rüstem Avşar(45) memleketi Adıyaman'da toprağa verildi.
Adıyaman'da fırıncılık yapan Rüstem Avşar, ayrıldığı eşinden olan kızını görmek için 10 gün önce Ukranya'ya gitti. Kızının yaşadığı Vinnitsya şehrine giden Avşar, geçen çarşamba günü yol kenarında ölü bulundu. Yapılan otopside donarak öldüğü belirlenen Rüstem Avşar'ın cenazesi hava yoluyla Adıyaman'a gönderildi. Avşar, Yeni Mezarlık Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Adıyaman ukranya'da donarak ölen türk vatandaşı, adıyaman'da toprağa verildi

Adıyaman, Güncel

Kaynak: DHA


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