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Adıyaman Ulusal TAMP tatbikatı başladı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından 'Kahramanmaraş-2019 Ulusal TAMP' tatbikatı Adıyaman'da icra ediliyor.

09.10.2019 18:08Adıyaman Ulusal TAMP tatbikatı başladı
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından 'Kahramanmaraş-2019 Ulusal TAMP' tatbikatı Adıyaman'da icra ediliyor.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yer alan ulusal düzey ve yerel düzey hizmet gruplarının planlarının ve işlerliğinin test edilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından Kahramanmaraş-2019 Ulusal TAMP tatbikatı başlatıldı.

Türkiye'de 26 ilin dahil edildiği tatbikat kapsamında Adıyaman' da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüz koordinasyonunda ulusal düzey masabaşı ve saha tatbikatı (Deprem) gerçekleştiriliyor.

9-11 tarihleri arasında üç gün sürecek tatbikat ile afet zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım ve geçici barınma faaliyetlerinin yürütülmesi için tüm güç ve kaynaklarının birleştirilerek tek elden yönetilmesi amaçlanıyor.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bahçesine tatbikat kapsamında çadırlar kurulurken, AFAD, UMKE, İtfaiye ve 112 sağlık ekipleri ise enkazdan yaralı kurtarma, mahsur kalanların kurtarılması faaliyetlerini yerine getirdi.

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, kapatılan geçici barınma merkezinde kurulan kriz merkezinden tatbikatı ve ekipleri yönetti. - ADIYAMAN

İçişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş, Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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