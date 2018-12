Adıyaman Üniversitesi Engelleri Tek Tek Kaldırıyor

01 Aralık 2018 Cumartesi 11:12



Son yıllarda başarılı eğitim-öğretim çalışmalarıyla adından söz ettiren ve marka bir üniversiteye dönüşen Adıyaman Üniversitesi , fiziki ve sosyal alanlardaki çalışmalarıyla da önemli bir mesafe kat etti.Adıyaman Üniversitesi Merkez Külliyesindeki fiziki iyileştirmelere her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Bu kapsamda, üniversitede öğrenimine devam eden engelli öğrencilerin ve çalışan engelli akademik ve idari personellerimizin kullanımına sunulmak üzere üniversite içindeki tüm engeller bir bir kaldırılıyor.Adıyaman Üniversitesi merkez külliyesi içerisinde, "Engelli Erişilebilirlik Uygulama Projesi" kapsamında engellilerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü , "Engelli dostu üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Engelli kelimesini çok da uygun bulmuyorum aslında. Çünkü her insanın hayatında birtakım hastalıklar ya da sıkıntılar olabiliyor. Bu kardeşlerimizdeki durum da öyle. Öğrencilerimizin ve personelimizin hayatlarını kolaylaştırmak adına büyük gayret sarf ediyoruz. Çünkü her biri bizim için ve güzel ülkemiz için birer değer. Bu kapsamda öncelikle belirli bir engeli olan öğrenci ve personellerimizin fiziksel ve sosyal alanlardaki ihtiyaçlarını belirledik. Sonrasında ise bütün imkanlarımızı seferber ederek eksiklikleri gidermeye çalışıyoruz" dedi.Rektör Gönüllü, kampüsteki bütün kaldırımların engelli erişimine uygun yapılması çalışmalarında son aşamaya gelindiğini ifade ederek, mediko sosyal binası, kapalı spor salonu, merkezi derslikler binası, iktisadi ve idari bilimler binası ve turizm uygulama oteli, eğitim fakültesi a blok, güzel sanatlar fakültesi, sosyal bilimler meslek yüksekokulu binalarında ise lavaboların engelli erişimine uygun hale getirilmeye çalışıldığını belirtti.Rektör Gönüllü, rektörlük konferans salonuna engelli erişim platform yapımı, merkezi derslikler binasına 1 adet platform yapımı, sosyal bilimler meslek yüksekokulu binasına komple asansör yapımı ve merkez külliyesinde bulunan Adıyaman Evi'ne 1 duraklı asansör yapımı işlerinin ise bitmek üzere olduğunu belirtti.Rektör Gönüllü, "Göreve başladığımızdan bu yana belirli bir engeli olan bu kardeşlerimizi çok önemsedik, fiziki donanımlar yanında onlar için kurduğumuz bu koordinatörlüğümüzün çalışmaları çerçevesinde toplumda ve üniversitemizde belli bir farkındalık oluşturmak için çeşitli sosyal etkinlikler düzenledik ve düzenlemeye de devam edeceğiz. Hamdolsun bu anlamda çok büyük bir mesafe kat ettik" diye konuştu. - ADIYAMAN