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Adıyaman Üniversitesi'nde eğitime kar tatili

Adıyaman Üniversitesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

12.02.2020 23:45 | Son Güncelleme: 12.02.2020 23:45Adıyaman Üniversitesi'nde eğitime kar tatili
Üniversitesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Adıyaman Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, "İl genelinde yarın saat 15.00'a kadar kar yağışının yoğun olacağı ön görüldüğünden Adıyaman Üniversitesi merkez yerleşkesi ile ilçelerdeki yerleşkelerde eğitim- öğretim gören öğrenciler için 13 Şubat 2020 tarihinde ara verilmiştir. Ayrıca Adıyaman Üniversitesinde çalışan hamile ve engelli personellerde 13 Şubat 2020 Perşembe günü idari izinli sayılacaktır" ifadeleri kullanıldı. - ADIYAMAN

Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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