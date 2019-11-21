Haberler » Güncel » Adıyaman Üniversitesi'nde Teknokent kurma çalışmaları - Haber

Adıyaman Üniversitesi'nde Teknokent kurma çalışmaları

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Doğanoğlu Teknopark İstanbul'u ziyaret ederek,incelemelerde bulundu.

21.11.2019 16:41 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:46Adıyaman Üniversitesi'nde Teknokent kurma çalışmaları
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Doğanoğlu Teknopark 'u ziyaret ederek,incelemelerde bulundu. Rektör Turgut, "Üniversitemizde teknokent kurmayı planlıyoruz" dedi.

Ziyarette, Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu ve Kurumsal İletişim Müdürü Özgür Özçelik ile bir araya gelen Rektör Turgut, Teknopark İstanbul'un çalışmaları ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Rektör Turgut çok verimli bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirterek, "Adıyaman Üniversitesinde kurmayı planladığımız Teknokent için bugün Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu ile bir araya geldik. Teknopark İstanbul bizim için çok güzel bir örnek. Üniversitemizde neleri, nasıl yapabileceğimizle ile ilgili Bilal Bey ve ekibiyle bir değerlendirmede bulunduk. Teknopark İstanbul'un laboratuvarlarını gezerek, alt yapı imkanları hakkında konuştuk. Üniversiteler, teknolojinin merkezi olmak zorunda. Sürekli yenilenen ve gelişen teknoloji çağına bizlerin de ayak uydurması ülkemiz ve geleceğimiz adına büyük önem taşıyor. Adıyaman Üniversitesi olarak hem öğrencilerimizin hem de bölge halkının ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeyde bir Teknokent kurarak bu alanda önemli bir misyon yüklenmek istiyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz ziyarette bu anlamda bizlere ciddi katkılar sunan Bilal Bey'e ve ekipteki tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman Üniversitesi, ODTÜ Teknokent, İstanbul, Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:40 Giresun'da kaçak silah imal eden baba ve oğlu yakalandı
20:38 Kilitli kaldığı evde düşerek yaralanan çocuğu komşuları kurtardı
20:38 Cüneyt Özdemir: ABD'de 'Doktora gideyim' dedim mart ayına randevu verdiler, daha kasımdayız
20:35 Marmaris'te imar barışı talebi
20:34 Vali Erin muhtarları dinledi
20:06 Başörtülü hamile kadına çirkin saldırı! Darp edilen kadın hastaneye kaldırıldı
20:05 Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat erken seçim için tarih verdi: Kulislerde 2020 Kasım konuşuluyor
19:33 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan net mesaj: S-400 çalışacak, bu işin şakası yok
19:24 Meteoroloji'den Türkiye'nin batısına sağanak yağış uyarısı: Kuvvetli olacak
19:04 Bakan Zehra Zümrüt Selçuk müjdeli haberi verdi: 4 bin 635 personel alınacak
18:59 Bakan Akar: Bedelliye 20 bin 725 kişi başvurdu, 688 milyon bedel tahsis edildi
18:13 Son Dakika: Bakan Akar: Yaptığımız harekatlar sonucu 400 binden fazla Suriyeli Afrin'e döndü
17:42 Son Dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı
16:10 Cezası 5 bin TL'yi bulan yere çöp atma suçu, artık polisler tarafından da cezalandırılabilecek
12:21 Batman'da adliye önündeki silahlı kavgada 1 kişi öldü
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
00:50 Bakan Çavuşoğlu'ndan Avrupa'ya terör tepkisi: FETÖ dahil, tüm teröristler AP'de cirit atıyor
21.11.2019 20:41:00