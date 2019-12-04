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Adıyaman Üniversitesi öğrencileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Adıyaman Üniversitesi öğrencileri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercihte bulundu.

04.12.2019 16:18 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:36Adıyaman Üniversitesi öğrencileri AA'nın
Adıyaman Üniversitesi öğrencileri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercihte bulundu.

"Yılın Fotoğrafları" hakkında AA muhabirlerinden bilgi alan öğrencilerden Murtaza Bozkurt, kategorisinde Bülent Ersöz'ün çektiği "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu" fotoğrafını seçti. Yaşam kategorisinde Özkan Bilgin'in "Süper Ay" fotoğrafını oylayan Bozkurt, kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Motokros heyecanı" adlı fotoğraf karesine oy verdi.
Öğrencilerden Tuğçe da haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğrafını oyladı. Yaşam kategorisinde Erdal Türkoğlu'nun "Yapraklar arasında" adlı fotoğrafına oy veren Çıtak, spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" adlı fotoğrafını oyladı.
Murtaza Bozkurt, oylama sonrası yaptığı açıklamada, fotoğrafları tek tek incelediğini belirterek, "Fotoğraflar gayet güzel. Zor şartlar altında çekildiği belli oluyor. Muhabir arkadaşların eline sağlık." dedi.
Tuğçe Çıtak ise fotoğrafların gayet etkileyici olduğuna değinerek, "Fotoğrafları çok beğendim. Çekildiği sırada büyük bir emek harcandığı belli. Emeği geçenlerin eline sağlık." diye konuştu.

Adıyaman Üniversitesi, Özkan Bilgin, Çıtak, Güncel

Kaynak: AA

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