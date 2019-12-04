Haberler » Güncel » Adıyaman Üniversitesi öğrencileri AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Haber

Adıyaman Üniversitesi öğrencileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Adıyaman Üniversitesi öğrencileri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercihte bulundu.

04.12.2019 17:24 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:26
Adıyaman Üniversitesi öğrencileri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercihte bulundu.
"Yılın Fotoğrafları" hakkında AA muhabirlerinden bilgi alan öğrencilerden Murtaza Bozkurt, kategorisinde Bülent Ersöz'ün çektiği "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu" fotoğrafını seçti. Yaşam kategorisinde Özkan Bilgin'in "Süper Ay" fotoğrafını oylayan Bozkurt, kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Motokros heyecanı" adlı fotoğraf karesine oy verdi.
Öğrencilerden Tuğçe da haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğrafını oyladı. Yaşam kategorisinde Erdal Türkoğlu'nun "Yapraklar arasında" adlı fotoğrafına oy veren Çıtak, spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" adlı fotoğrafını oyladı.
Murtaza Bozkurt, oylama sonrası yaptığı açıklamada, fotoğrafları tek tek incelediğini belirterek, "Fotoğraflar gayet güzel. Zor şartlar altında çekildiği belli oluyor. Muhabir arkadaşların eline sağlık." dedi.
Tuğçe Çıtak ise fotoğrafların gayet etkileyici olduğuna değinerek, "Fotoğrafları çok beğendim. Çekildiği sırada büyük bir emek harcandığı belli. Emeği geçenlerin eline sağlık." diye konuştu.
Adıyaman Üniversitesi öğrencileri AA'nın

Adıyaman Üniversitesi, Özkan Bilgin, Çıtak, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

19:25 Mehmet Soytürk, Salomon Cape Town Ultra Trail'de parkur rekoru kırdı - Haber
19:24 Mehmetçik'ten Pınar bebeğe ziyaret - Haber
19:21 Spor İstanbul'dan Dünya Engelliler Günü etkinliği - Haber
19:20 Türkiye Kupası: BB Erzurumspor: 4 - Bursaspor: 2 (Maç sonucu) - Haber
19:15 Yozgat'a mevsimin ilk karı yağdı - Haber
18:34 Trump'tan sürpriz karar: Basın toplantısını iptal etti - Haber
18:20 Son dakika: Ordu Valiliği'nden Ceren Özdemir açıklaması: Katil zanlısı suçunu itiraf etti - Haber
17:23 Öğretim görevlisi, yüksek okul binasından ölüme atladı - Haber
17:23 Terör örgütü YPG, Rasulayn'da sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 2 yaralı - Haber
17:20 Vatandaşlardan bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in katil zanlısına linç girişimi - Haber
18:22 Doktorun, estetik operasyon yaptığı hastalarının fotoğraflarını servis ettiği iddiası Zonguldak'ı karıştırdı - Haberler
18:17 Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevi firarisi çıktı! 14 yıl önce de bir çocuğu öldürmüş - Haberler
18:01 Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi kulislere sızdı: Bizim Parti - Haberler
17:49 NATO tarihinde ilk kez Çin'in yükselişi ele alındı - Haberler
17:18 NATO basın toplantısına Türkiye damga vurdu! Erdoğan'ın yaptığı görüşmeler gündem belirledi - Haberler
4.12.2019 19:34:10