Haberler » Güncel » Adıyaman Üniversitesi Rektörü Turgut, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Haber

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Turgut, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercihte bulundu.

06.12.2019 11:56 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:02Adıyaman Üniversitesi Rektörü Turgut, AA'nın
Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercihte bulundu.
"Yılın Fotoğrafları" hakkında bilgi alan Turgut, kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğrafını seçti.
Yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" fotoğrafını oylayan Turgut, sporda da Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" karesine oy verdi.
Prof. Dr. Turgut, yaptığı açıklamada, fotoğrafların hepsinin güzel olduğunu söyledi.
Oylama yaparken yaşam ve yaşamın içerisinde olan fotoğrafları seçtiğini ifade eden Turgut, "Özellikle 'Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü' fotoğrafını çok beğendim, 'Her şeye rağmen sevmek' diyorum. Emeği geçen tüm muhabirlerin eline sağlık." dedi.

Adıyaman Üniversitesi, Mehmet Turgut, Behçet Alkan, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:43 Çevreci amonyak üretimi projesi - Haber
12:43 Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları 5'inci günde sürüyor (2) - Haber
12:43 Demre'de yaz bitmiyor - Haber
12:39 Seferihisar Belediyesinden fuara gelen ziyaretçilere mandalina ikramı - Haber
12:37 Ermeni TV kanalından skandal ifadeler: Iğdır'ı Ermenistan toğrağı olarak gösterdiler - Haber
12:37 Başkan Aktaş'tan gençlere tavsiyeler - Haber
11:55 Kız öğrencilerinin pantolon boyunu ölçtüğü iddia edilen okul müdürü açığa alındı - Haber
11:26 Teröristlerin araziye tuzakladığı mayın infilak etti: 4 asker yaralı - Haber
11:25 Kamuoyu araştırması: Suriyeli mülteciler Türkiye'de mutlu, memleketine dönmek istemiyor - Haber
11:16 Gürbulak Sınır Kapısı'nda 18 ton siyanür ele geçirildi - Haber
6.12.2019 12:48:26