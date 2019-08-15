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Adıyaman Üniversitesinde banka promosyon ihalesi gerçekleştirildi

Adıyaman Üniversitesi banka promosyonu ihalesini yaparak banka ile sözleşme imzaladı.

15.08.2019 14:31 Adıyaman Üniversitesinde banka promosyon ihalesi gerçekleştirildi
Adıyaman Üniversitesi banka promosyonu ihalesini yaparak banka ile sözleşme imzaladı.

Üç yıl süreyle maaş ve diğer ödemelerinin yapılacağı bankanın belirlenmesi amacıyla açık artırma usulüyle yapılan ihaleye Adıyaman'da şubesi bulunan sekiz banka katıldı.

İhaleye katılan bankaların üniversite personeli için ödemeyi taahhüt ettiği promosyon tutarı, üniversite personelinin bankalar için yapılan memnuniyet anketi sonuçları, bankaların ATM ve şube sayıları dikkate alınarak ihale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda en uygun teklifi veren İş Bankası Adıyaman Şubesi ile sözleşme imzalandı.

Yapılan sözleşme gereği 01.09.2019 tarihinden itibaren üç yıl süreyle Üniversite personelinin maaş ve diğer ödemelerinin İş Bankası Adıyaman Şubesi aracılığıyla gerçekleştirileceği bildirildi.

Protokol gereği Türkiye İş Bankası memur ve işçi statüsünde çalışan personele üç yıl için toplam 3 bin 210 lira ödeme yapacak. - ADIYAMAN

Adıyaman Üniversitesi, İş Bankası, Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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