Adıyaman Üniversitesinde "Gazel Esintileri" İsimli Dinleti

Kaynak: İHA

Adıyaman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bilim ve Sanat Platformu tarafından, Adıyaman Belediyesi Konservatuvarı Sazendelerinin de katkılarıyla "Gazel Esintileri" dinleti programı gerçekleştirildi.Rektörlük Konferans salonunda gerçekleştirilen ve sunuculuğunu Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerinden Fatma Büyükşahin ile İbrahim Daşkın'ın yaptığı etkinliğe Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Mustafa Talha Gönüllü, fakülte dekanları, yüksekokul müdürleri, üniversite akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler hazır bulundu.Adıyaman Belediyesi Konservatuvarı Sazendeleri tarafından seslendirilen birbirinden güzel Türk Sanat Musikisi eserleriyle başlayan dinleti, Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerinin okuduğu gazellerle devam etti. Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerinden Aişe Akbulut, Deniz Yaylı, Hatun Öztürk, Dünya Yağarcık, Fatma Keklik, Hatice Arslan, Sultan Akay, Veysel Ballı, Filiz Tuba Alagöz, Cansu Danış, Merve Sefa Belli, Abdullah Doğan, Veysel Ballı okudukları aşk temalı gazeller büyük beğeni topladı.Etkinlikle alakalı açıklamalarda bulunan Adıyaman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Halil Tuğluk, "Bizler aşkı ezelden öğrenmiş insanlarız. Öğretileni kabul edip bu dünyaya geldik. Rabbim bizlere aşık olarak ölmeyi nasip etsin. Aşk insanın sevdayı yaşamasıdır. Atalarımız aşkı bu manada anlattı. Bizler bir aşk medeniyetinin mirasçılarıyız. Elbette bu aşk İlahi aşktır. İlahi aşk mirasına sahip çıkmalıyız. Gönüllerimiz aşksız kalmasın, ebede kadar aşk ile yaşayalım" dedi.Etkinliğin ardından programda emeği geçen öğrencilere, öğretim görevlilerine ve şarkılarıyla etkinliğe renk katan Adıyaman Belediyesi Konservatuvarı Sazendelerine teşekkür belgeleri Rektör Gönüllü tarafından takdim edildi.Rektör Gönüllü ise yaptığı konuşmada, "Bugün, hem Divan edebiyatımızın birbirinden güzel gazelleriyle şiire hem de Türk Sanat Musikimizin birbirinden güzel şarkılarıyla müziğe doymuş olduk. Öğrencilerimiz, hocalarımız ciddi emekler vererek bu etkinliği hazırlamışlar, edebiyatımızı, şiirimizi, sanat musikimizi gençlere sevdirebilmek için bu etkinlikleri önemsiyorum, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN