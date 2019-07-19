Haberler» 3. Sayfa» Haber

Adıyaman Üniversitesinde korkutan yangın

Adıyaman Üniversitesinde meydana gelen yangın korku ve paniğe neden oldu.

19.07.2019 19:57 Adıyaman Üniversitesinde korkutan yangın
Adıyaman Üniversitesinde meydana gelen yangın korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Üniversitesi Kampus alanı içerisinde bulunan bir kafenin mutfak kısmında elektrikten kaynaklı yangın meydana geldi. Çıkan yangın ile yükselen dumanları fark eden üniversite görevlileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından yangın kontrollü bir şekilde söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda kafenin mutfak kısmında maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman, İtfaiye, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
20:53   Çankırı'da korkutan yangın
20:41   Tekirdağ'da bidon bidon kaçak içki ele geçirildi
20:40   İş yerinin önünde silahlı saldırıya uğradı
20:31   Diyarbakır'da uzun namlulu silahla kavga: 1 ölü
20:31   Yemen'de BAE'nin desteklediği askeri kuvvetlere silahlı saldırı: 5 ölü
20:30   PKK'nın dağ kadrosundan biri tutuklandı
20:29   Isparta'da FETÖ'nün yeni yapılanmasına darbe: İl imamı, kasa ve eğitim danışmanı hücre evlerinde...