Adıyaman Üniversitesinde Minik Öğrencilere Sağlık Taraması Yapıldı

04 Aralık 2018 Salı 15:53



04 Aralık 2018 Salı 15:53

Adıyaman Üniversitesi kreşinde eğitim-öğretim gören minik öğrencilere uzman hekim tarafından Kulak, Burun, Boğaz (KBB) taraması yapıldı.Sağlıklı yaşam bilincini küçük yaşlardan itibaren bireylere aşılamanın önemini vurgulayan Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Serhat Yaslıkaya, "Bugün, geleceğimizi teslim edeceğimiz sevgili öğrencilerimizle buluştuk ve her yıl düzenli olarak yaptığımız sağlık taramasını gerçekleştirdik. Öğrencilerimizi sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirmek en büyük amacımız. Burada olmak ve minik kardeşlerimizle buluşmak benim için de ayrı bir mutluluk" dedi.Kreş Müdürü Mehmet Süzen ise, yapılan kulak, burun, boğaz taramasının başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu kontrolde çocuklarımızın kulak, burun ve boğaz problemleri olup olmadığına bakıldı. Önemli bir sorun ile karşılaşılmadı. Miniklerimizin sağlıklı olması bizleri mutlu etti. Sağlıklı nesiller yetiştirmek amacıyla da bu kontrollere devam edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN