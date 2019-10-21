Haberler » Güncel » Adıyaman Üniversitesinde sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı

Adıyaman Üniversitesinde sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı

Adıyaman Üniversitesi ve Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla "Sağlığın için harekete geç" sloganıyla sağlıklı yaşam yürüyüşü etkinliği düzenledi.

21.10.2019 10:50Adıyaman Üniversitesinde sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı
Adıyaman Üniversitesi ve Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla "Sağlığın için harekete geç" sloganıyla sağlıklı yaşam yürüyüşü etkinliği düzenledi.

Üniversite kampusunda yoğun bir katılımla gerçekleştirilen etkinliğe, Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Doğanoğlu, Üniversite Genel Sekreteri Esin Karayılan, Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Kaya, İl Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mustafa Kutlu, akademisyenler ve sivil toplum örgütleri temsilcileri katıldı.

Spora ve sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen yürüyüşe, vatandaşlar ve öğrenciler de katkı sundu.

Eğitim fakültesi önünden başlayan etkinlik, yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüşün ardından yine Eğitim Fakültesi önünde son buldu.

Etkinliğin ardından konuşan İl Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mustafa Kutlu geleneksel hale getirmeyi planladıkları sağlık yürüyüşünün önemine vurgu yaparak, açık havada günde yapılacak 30 dakikalık yürüyüşün son derece önemli olduğunu söyledi. - ADIYAMAN

Adıyaman Üniversitesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:02 Kağızman'da doğada kitap okuma etkinliği düzenlendi
12:02 Yok daha neler'e çok büyük ilgi
12:02 Vali Akın, muhtarlarla bir araya geldi
12:01 Soylu: Yılbaşından bugüne 75 bin 172 kişi sınır dışı edildi
12:01 Avustralya medyasından basın özgürlüğü kısıtlamalarına tepki - MELBOURNE
12:01 Nevşehir'de metruk binalar yıkılıyor
12:01 ÇAVUŞOĞLU: TERÖR ÖRGÜTÜNÜ DESTEKLEYEN ÜLKELERİN AMACI, SURİYE'Yİ BÖLMEK, ORADA TERÖR...
21.10.2019 12:03:32