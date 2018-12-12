Adıyaman Üniversitesinden Gazze İçin Yardım Kermesi

Adıyaman Üniversitesi
Kültürel Gelişim Topluluğunca "Gazze
için Yardım Kermesi" açıldı.
Adıyaman Üniversitesinden (ADYÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültürel Gelişim Topluluğu üyeleri ve gönüllü öğrencilerin kendi imkanlarıyla evlerinde ve yurtlarında hazırladıkları yiyeceklerin geliri, Gazze'deki Müslümanlara ulaştırılmak üzere satışa sunuldu.
Gazze'de hastanelere günde sadece 4 saat elektrik verildiğini aktaran Kültürel Gelişim Topluluğu Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Hasan Aydın
, hastaların bu elektrik kesintilerinden etkilenmemesi ve yeterli sağlık hizmetlerini alabilmeleri için 12 hastaneye 80 bin litre yakıt sağlanmasına katkı sunmak amacıyla bu kermesi düzenlediklerini belirtti.
Kermesten elde edilecek gelirin İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH
) İnsani Yardım Vakfının açtığı hesaba yatırılarak Gazze'ye ulaştırılacağı kaydedildi.
12 Aralık 2018 Çarşamba 16:23