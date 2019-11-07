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Adıyaman-uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı

Uyuşturucu ticaretine 2 gözaltıAdıyaman'da polisin uyuşturcu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

07.11.2019 14:47 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:48
Uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı
Adıyaman'da polisin uyuşturcu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, M.T. ve M.S.D.'nin uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler M.T.'yi Kahta ilçesinde yapılan operasyon ile gözaltına aldı. M.S.D. ise İstanbul'da polis tarafından gözaltına alınarak Adıyaman'a gönderildi. M.T.'nin evinde yapılan aramada 5 gram esrar, 1 hassas terazi, 1 uyuşturucu yapımında kullanılan cihaz, 9 uyuşturucu hap ve 7 tabanca mermisi ele geçirildi. 2 şüphelinin emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.
Adıyaman-uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı

Adıyaman, Güncel

Kaynak: DHA


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