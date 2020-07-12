ADIYAMAN Üzerine gardırop devrilen 7 yaşındaki Selma yaralandı

Üzerine gardırop devrilen 7 yaşındaki Selma yaralandı

ADIYAMAN'da, evde üzerine gardırop devrilmesi sonucu yaralanan Selma Karadağ (7), hastanede tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde, Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Evde oyun oynayan Selma Karadağ'ın üzerine, iddiaya göre, gardırop düştü. Küçük çocuk, yakınları tarafından gardırobun altından kurtarıldı. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, Karadağ'ı ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Selma Karadağ'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.