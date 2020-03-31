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ADIYAMAN Valilik bahçesinde intihar edeceğini söyledi, polis vazgeçirdi

Valilik bahçesinde intihar edeceğini söyledi, polis vazgeçirdiADIYAMAN Valiliği'nin bahçesine gelen Yusuf D. (41), Atatürk büstüne çıkarak, elindeki bıçağı boğazına dayayıp, intihar edeceğini söyledi.

31.03.2020 11:29 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:33
Valilik bahçesinde intihar edeceğini söyledi, polis vazgeçirdi
ADIYAMAN Valiliği'nin bahçesine gelen Yusuf D. (41), Atatürk büstüne çıkarak, elindeki bıçağı boğazına dayayıp, intihar edeceğini söyledi. Polis ekiplerince ikna edilen Yusuf D., büstten indirildikten sonra emniyete götürüldü.
Olay, sabah saatlerinde, Turgut Reis Mahallesi'nde bulunan Adıyaman Valiliği bahçesinde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen ve daha önce birçok kez intihar teşebbüsünde bulunan Yusuf D., bahçeye girip, elinde bıçakla Atatürk büstüne çıktı. Boğazına bıçağı dayayıp, intihar edeceğini söyleyen Yusuf D.'nin yanına polisler geldi. İkna konuşması yapan polis ekipleri, Yusuf D.'yi kısa sürede eyleminden vazgeçirip, büstten indirdi. Yusuf D., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. ADIYAMAN Valilik bahçesinde intihar edeceğini söyledi, polis vazgeçirdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, Polis, Güncel

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ADIYAMAN Valilik bahçesinde intihar edeceğini söyledi, polis vazgeçirdi
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