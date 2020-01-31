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Adıyaman Valisi Aykut Pekmez depremin etkilediği Gerger ilçesini ziyaret etti

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Gerger ilçesine bağlı Güngörmüş köyü ve Yaylacık mezrası ile Su Tepe köyünü ziyaret etti.

31.01.2020 21:18 | Son Güncelleme: 31.01.2020 21:24Adıyaman Valisi Aykut Pekmez depremin etkilediği Gerger ilçesini ziyaret etti
Valisi Aykut Pekmez, merkez üssü 'ın Sivrice ilçesi

olan 6.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen ilçesine bağlı Güngörmüş köyü ve Yaylacık mezrası ile Su Tepe köyünü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, depremin meydana geldiği günden bu yana depremden etkilenen Gerger ve Sincik ilçelerine bağlı en ücra köşedeki köy ve mezraları dolaşarak vatandaşları yalnız bırakmayan Pekmez, ziyaret ettiği köylerde vatandaşlarla sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Vatandaşların taleplerini tek tek not alan Pekmez, Gerger ve Sincik ilçesine bağlı köylerde depremzedelerin günlük hayatlarının kolaylaştırılması ve vatandaşların dile getirdiği sorun ve taleplerin bir an önce çözüme kavuşturulması için devlet olarak yoğun gayret sarf ettiklerini ifade etti.
Güngörmüş ve Su Tepe köyünde AFAD'ın kurduğu çadırlarda yaşamını sürdüren depremzede aileleri ziyaret ederek yakın ilgi gösteren Pekmez, "Doğal afetten etkilenen Gerger ve Sincikli vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için devlet ve millet olarak seferber olduk. Gerger ve Sincik ilçelerimize bağlı köyler de Elazığ merkezli depremden önemli ölçüde etkilendi. Mevsimin kış olması dolayısıyla köylerimizde yaşayan vatandaşlarımız sıkıntılar çekti. Ancak bu sıkıntıları sabır ve azimle çalışarak el birliğiyle aşacağız" dedi.
Depremden etkilenen vatandaşlar ise gösterdiği yakın ilgiden dolayı Vali Aykut Pekmez'e teşekkür etti.
Vali Pekmez'e İl Jandarma
Komutanı Albay Ercan Atasoy, Gerger Kaymakamı Resul Özdemir ile İl Afet ve Acil Durum
Müdürü Osman Ertuğrul Altuğ eşlik etti.

Adıyaman, Elazığ, Gerger, Güncel

Kaynak: AA

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