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Adıyaman Valisi Pekmez, hasar gören evleri ziyaret etti

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Adıyaman'ın Gerger ve Sincik ilçelerinde hasar gören evleri ziyaret etti.

25.01.2020 17:42 | Son Güncelleme: 25.01.2020 17:42Adıyaman Valisi Pekmez, hasar gören evleri ziyaret etti
Valisi Aykut Pekmez, merkez üssü 'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Adıyaman'ın ve ilçelerinde hasar gören evleri ziyaret etti.
Vali Pekmez, Gerger ilçesine bağlı Güngörmüş ve Budaklı köyleri ile Sincik ilçesine bağlı İnlice köyünde sarsıntı nedeniyle hasar gören evleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu, Kaymakam Resul Özdemir'den yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Pekmez, vatandaşların tüm mağduriyetlerinin giderileceğini belirterek, yaralı vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kaymakam Özdemir ise depremin olduğu andan itibaren tüm çalışmaların dikkatli ve özveri ile yapıldığını aktararak, deprem nedeniyle oluşan zararların kısa sürede çözüme kavuşturulacağını söyledi.
Yetkililer tarafından kent genelinde yapılan çalışmalarda hasarlı birçok ev olduğunun tespit edildiği, çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Adıyaman, Elazığ, Sincik, Gerger, Güncel

Kaynak: AA

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