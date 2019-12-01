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Adıyaman ve Gaziantep'te sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi

Adıyaman ve Gaziantep'te yoğun sis etkili oluyor.

01.12.2019 11:18 | Son Güncelleme: 01.12.2019 11:18Adıyaman ve Gaziantep'te sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi
ve 'te yoğun sis etkili oluyor.
Adıyaman'da sabahtan bu yana etkisini artıran sis, hava ulaşımını olumsuz etkiledi.
Adıyaman Havalimanı'ndan İstanbul ve 'ya karşılıklı yapılması planlanan uçak seferleri iptal edildi.
Öte yandan Adıyaman'ın Kahta ilçe merkezinde sabah saatlerinden itibaren sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düşerken, trafikte de zaman zaman aksamalar yaşanıyor.
Gaziantep'te de sis nedeniyle İstanbul ve Ankara'ya karşılıklı yapılması planlanan uçak seferleri iptal edildi.

Gaziantep, Adıyaman, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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