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Adıyaman ve Kilis'te "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Adıyaman ve Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu gözlemleniyor.

18.04.2020 10:10 | Son Güncelleme: 18.04.2020 11:04
Adıyaman ve Kilis'te
Adıyaman ve Kilis 'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde Kal Türkiye " çağrısına büyük oranda uyulduğu gözlemleniyor.
İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından, bu kapsama dahil olmayan Kilis'te de cadde ve sokaklarda görevlilerin dışında az sayıda kişinin bulunduğu görüldü.
Polis ve jandarma ekipleri kent giriş ve çıkışlarında denetimlerini sürdürürken vatandaşların evde kalmaları için Türkçe ve Arapça uyarı anonsları yapıldı.
Adıyaman
Adıyaman'da yeni tip Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.
65 yaş üstü ve 20 yaş altı ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilere uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonucu işlek cadde, sokak, meydan ve parklarda sakinlik gözlendi.
Yaya ve araç trafiğinin önceki günlere göre çok daha az olduğu kentte bazı iş yerlerinin de bugün kapalı olduğu görüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: Adıyaman, Evde Kal, Türkiye, Kilis, Güncel
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