Adıyaman ve Malatya'da eğitime buzlanma ve kar tatili

KAR yağışı ve buzlanma nedeniyle Adıyaman ve Malatya 'da merkez ve ilçelerde eğitime yarın için ara verildi.

Adıyaman'da ve Malatya'da kar yağışı devam ederken, olumsuz hava şartları ve oluşabilecek buzlanma nedeniyle eğitime yarın için ara verildi. İki ilde de belediye ekiplerinin yol açma ve kar temizleme çalışmaları sürerken, valiliklerden açıklama geldi.

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Olumsuz hava şartları ve oluşabilecek buzlanma nedeniyle, il genelinde tüm okullarımızda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezleri 14 Şubat 2020 Cuma Günü 1 (bir) gün süre ile tatil edilmiştir.Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır" dedi.

Malatya Valisi Aydın Baruş ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Malatya ili genelinde, devam eden olumsuz hava koşullarının devam etmesine bağlı olarak kara yollarında oluşan buzlanma dolayısıyla ulaşımda yaşanan sorunlar nedeniyle, öğrencilerimizin ve personelin güvenliğinin sağlanması bakımından, İlimize bağlı tüm ilçelerde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki resmi - özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının, 14 Şubat 2020 Cuma günü (1) bir gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personellerden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri de 14 Şubat 2020 Cuma günü 1 (bir) gün süre ile idari izinli sayılacaklardır."

- Adıyaman