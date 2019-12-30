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Adıyaman ve Malatya'da ulaşıma kar engeli

Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle 93 yerleşim yerine, Malatya'da ise 82 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

30.12.2019 10:46 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:46 Adıyaman ve Malatya'da ulaşıma kar engeli
'da kar yağışı nedeniyle 93 yerleşim yerine, 'da ise 82 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor.
Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, yaptığı açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ile ve Sincik ilçesinde toplam 36 köy ve 57 mezranın yolunun kapandığını söyledi.
Karla mücadele çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Erdoğan, yaklaşık 70 kişilik ekibin aralıksız görev yaptığını belirtti.
Bu arada, kar yağışı nedeniyle Çelikhan-Malatya kara yolunda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede yol temizleme çalışması yaptı.
Çelikhan ilçesinde yağışı fırsat bilen çocuklar ise kar topu oynayarak, gönüllerince eğlendi.
Aralıklı yağışın etkili olduğu ilçede, bazı vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.
Karın araçlar ve ağaçların üzerini beyaz örtüyle kaplaması, güzel görüntüler oluşturdu.

Malatya
Malatya'da da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kırsaldaki 82 yerleşim biriminin yolu kapandı.
Dün öğlen saatlerinde kapanan Malatya-Pütürge kara yolu Kubbe Dağı geçidi ise henüz ulaşıma açılamadı.
Ekipler, yolu ulaşıma açmak için çalışmalara devam ediyor.

Adıyaman, Çelikhan, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

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