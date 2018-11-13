Adıyaman ve Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 9 Yaralı

Adıyaman
ve Şanlıurfa
'da meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Seyyid Ahmet Akkuş
idaresindeki 34 VZ 6045 plakalı otomobil ile Emre Aydın
'ın kullandığı plakasız motosiklet Kahta- Siverek
kara yolunun 2. kilometresinde çarpıştı.
Kazada iki sürücü ile otomobilde bulunan Kübra Ergün, Ayşe Akkuş ve Bedriye Ergün yaralandı. Kahta Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan 5 yaralıdan motosiklet sürücüsü Aydın, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne sevk edildi.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar
ilçesinde ise sürücüleri öğrenilemeyen 63 ML 073 plakalı otomobil ile 47 DR 017 plakalı tır çarpıştı.
Kazada yaralanan 4 kişi, Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Adıyaman,Şanlıurfa